Fator recomenda compra de Pão de Açúcar A Fator Doria recomendou a compra dos papéis PN - preferenciais, sem direito a voto - do Pão de Açúcar com preço-alvo de R$ 72,47 por mil ações. Segundo o relatório divulgado pelo analista Guilherme Pantano, a receita líquida de R$ 1,764 bilhão no segundo trimestre ficou em linha com suas projeções e cresceu 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro operacional de R$ 53,810 milhões obtido no segundo trimestre ficou 57,3% abaixo da projeção do analista mas 154,4% acima do resultado do segundo trimestre de 1999. A margem de Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - também cresceu de 6,5% no segundo trimestre de 1999 para 7,4% no segundo trimestre de 2000. O analista destacou que a empresa conseguiu manter a margem bruta de 27,2% em relação ao segundo trimestre do ano passado, apesar da grande concorrência do setor e do crescimento da participação das divisões Barateiro e Extra sobre o faturamento.