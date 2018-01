Fator recomenda compra de Telemar PN A Fator Doria Atherino recomendou a compra das ações PN - preferenciais, sem direito a voto - da Telemar com preço-alvo de R$ 55,38 por mil ações. A analista Jacqueline Lison disse que o processo de reestruturação da empresa e a manutenção do bom desempenho operacional são os fatores que devem impulsionar o papel. Segundo ela, o resultado apresentado pela companhia no segundo trimestre ficou acima das expectativas. O lucro líquido foi de R$ 82,5 milhões contra os R$ 32,4 milhões projetados pela analista para o trimestre. No relatório divulgado, diz que houve um crescimento de 29,6% da receita líquida em relação ao segundo trimestre de 1999. Além disso, o custos e as despesas operacionais foram reduzidas no período, em função da reestruturação da companhia. A margem bruta aumentou de 27,7% no primeiro semestre de 1999 para 30,2% no primeiro semestre de 2000. O Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - do segundo trimestre também ficou acima da projeção da analista de R$ 853,2 milhões, atingindo R$ 964,9 milhões. Jacqueline destacou ainda que a empresa investiu R$ 736,2 milhões no semestre na expansão e modernização da rede. Para o ano, estão previstos investimentos de R$ 3 bilhões.