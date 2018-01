Fator recomenda manutenção de Aracruz PNB As analistas Luciana Machado e Renata Faber, da Fator Doria, recomendaram a manutenção das ações PNB da Aracruz, com preço-alvo de R$ 3,80 por ação - sem prazo definido para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado ontem, elas explicaram que, como a empresa produz apenas celulose, deverá sentir os efeitos da redução do preço desta commodity no mercado internacional. Elas não acreditam em uma recuperação dos preços no primeiro semestre deste ano. Além disso, a demanda deve permanecer nos níveis atuais. Esse fatores devem prejudicar o resultado da companhia no primeiro semestre, concluíram. Elas acreditam em uma possível recuperação no cenário do setor a partir do segundo semestre, o que poderia melhorar a percepção sobre a empresa no futuro. Mas como os resultados devem cair nos próximos trimestres, elas mantêm a recomendação de manutenção para os papéis da companhia.