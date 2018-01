Fator recomenda manutenção de Embraer ON A Fator Doria Atherino está alterando sua recomendação para as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embraer de "compra" para "manutenção". Segundo os analistas Paschoal Paione e Renato Prado, a decisão foi tomada em função da abertura do spread - diferença - observado entre as ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto) da companhia, além da valorização de 29,15% no mês, até dia 24/01 (Fonte: Economática). De acordo com a Fator, o spread entre as ações tem crescido em função do aumento da liquidez das preferenciais após o lançamento de American Depositary Receipt (ADR) da empresa. Eles lembraram, entretanto, que os bons fundamentos da Embraer continuam os mesmos, fazendo com que qualquer queda nas cotações dos papéis possam significar boa oportunidade de compra para ambas as classes. O preço-alvo das ON foi fixado em R$ 15,33 por ação e o das PN ficou em R$ 19,17 cada uma - sem data prevista para essa meta seja atingida.