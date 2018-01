Fator recomenda manutenção de Telesp Celular PN A Fator Doria Atherino recomendou a manutenção das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telesp Celular Participações, com preço-alvo de R$ 25,05 - sem prazo definido para que essa meta seja atingida - . Os analistas Jacqueline Lison e Vinícius Langoni afirmaram que a aquisição do controle da Global Telecom será positiva para os acionistas da Telesp Celular. No relatório divulgado ontem, eles lembraram que a área de atuação da Global Telecom é contígua à da Telesp Celular. Além disso, ambas operadoras utilizam a mesma tecnologia (CDMA). Isso permitirá sinergias importantes nos sistemas de suportes compartilhados, acreditam os analistas. A Telesp Celular anunciou que vai adquirir 49,0% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 100,0% das PN das holdings que controlam a Global Telecom (DDI Corporation, ITX Corporation e Inepar) por US$ 1,210 bilhão. A Global Telecom é a operadora da Banda B no Paraná e Santa Catarina. A empresa possui 463 mil clientes, dos quais 76,0% utilizam o sistema pós-pago.