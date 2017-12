Fator recomenda troca de Santista A Fator Doria Atherino recomendou a troca das ações ordinárias - ON, com direito a voto - da Santista Alimentos pelos papéis ON da Ceval, aderindo ao programa de reestruturação do Grupo Bunge. No relatório divulgado pelos os analistas Guilherme Pantano e Wolney Netto o segmento de atuação das empresas vem recuperando-se, fato que pode valorizar os papéis. Eles explicaram que o preço de saída da Santista para quem não quiser trocar suas ações, que é de R$ 0,675 por ação, é praticamente o mesmo para a troca por ações da Ceval pela cotação atual de R$ 4,00 por mil ações. Vale lembrar que cada papel ON da Santista será substituído por 60,272809 ações ON da Ceval, de acordo com fato relevante divulgado pelas companhias. O patrimônio líquido da Ceval, estimam os analistas, subirá de R$ 652,0 milhões para R$ 932,0 milhões com a incorporação da Santista. O capital da Ceval aumentará para R$ 800,0 milhões, representados por 96,4 bilhões de ações ON e 26,0 bilhões de papéis PN - preferenciais, sem direito a voto.