Fator recomenda venda da Tele Leste Cel Os analistas Jacqueline Lison e Vinícius Langoni, da Fator Doria Atherino, recomendam a venda das ações da Tele Leste Celular. O preço-justo projetado, de R$ 1,18 por lote de mil, está abaixo da atual cotação em Bolsa. Há instantes, as ações da Tele Leste Celular recuavam 2,94%, para R$ 1,32. Para os analistas, o resultado do terceiro trimestre foi fraco, mas dentro do esperado. No período de julho a setembro, a empresa registrou lucro de R$ 600 mil, ante a expectativa de R$ 300 mil da Fator Doria, segundo relatório.