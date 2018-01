Fatores positivos para países emergentes atingiram pico, diz FMI O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, afirmou hoje que a economia mundial deverá continuar crescendo num ritmo satisfatório em 2005, mas engrossou o crescente coro entre analistas de que o ambiente positivo que tem favorecido os mercados emergentes pode estar próximo de seu final. "Após crescer mais de 5% em 2004, a economia global deve continuar se expandindo em 2005", disse Rato, durante o encontro do Institute of International Finance (IIF), entidade que reúne instituições financeiras de todo o mundo. Ele observou que as pressões inflacionárias nas principais economias do mundo continuam pequenas e o impacto da alta dos preços do petróleo não tem sido significante. No entanto, Rato disse que o risco de uma maior alta dos preços do petróleo aliada a fortes elevações nos custos trabalhistas em alguns países ricos poderiam gerar maior inflação. Os fortes fluxos de capitais estrangeiros para alguns emergentes, principalmente na China, também podem criar um clima de maior incerteza. Segundo Rato, o comportamento das taxas de juros nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos é um fator fundamental para a perspectiva da economia mundial. Ao falar sobre os países emergentes, Rato, observou que os fatores "contribuindo para taxas de juros baixas e spreads (prêmios de risco) baixos podem ter atingido seu pico, e é mais provável que os spreads se alarguem do que declinem". Ele lembrou que no passado, os países emergentes sofreram mais turbulências com ciclos de aperto monetário. Código de princípios Rato disse que o FMI avalia como positiva a iniciativa de se criar um código de princípios para países emergentes e credores em caso de crises financeiras, uma iniciativa liderada pelo IIF. Ele observou, no entanto, que esse mecanismo precisa ainda ser testado numa situação de crise. "Mas no mínimo, esses princípios poderão ajudar a guiar as expectativas sobre a conduta dos devedores e credores em situações de dívidas insustentáveis".