Fatores que aumentam o preço do seguro Na hora de comprar ou trocar de carro muitas vezes o consumidor não lembra dos custos de contratação de um seguro para veículo. Geralmente, o preço do seguro anual gira em torno de 10% do valor do carro. Dependendo da região, modelo do carro e perfil da pessoa que vai usar o veículo, o preço pode ficar mais salgado. "Um veículo que chama a atenção dos ladrões e que rode em uma região de grande criminalidade pode ter o preço do seguro aumentado de 5% a 20%", afirma César Saad, diretor executivo da Unibanco Seguros. Para se ter uma idéia da variação, veja a tabela abaixo: Rio de Janeiro - região com maior índice de roubos Veículos mais roubados Veículos menos roubados Tempra 2.0/1999 Gol 1.6MI/2000 0km Palio Weekend 1.0/2000 0km Ka 1.0/2000 0km Perfil Bom 1338,26 964,40 764,72 526,06 Perfil médio 1676,03 1203,32 941,12 607,96 Fonte: Porto Seguro Seguradora São Paulo - segunda região com maior índice de roubos Veículos mais roubados Veículos menos roubados Tempra 2.0/1999 Gol 1.6MI/2000 0km Palio Weekend 1.0/2000 0km Ka 1.0/2000 0km Perfil Bom 1113,60 838,46 688,43 496,33 Perfil médio 1414,56 1033,13 835,70 565,42 Fonte: Porto Seguro Seguradora De acordo com a Porto Seguradora, um segurado com perfil bom é mulher, 55 anos, casada com imóvel próprio e quitado. Mora e trabalha no mesmo município, possui garagem na residência e no trabalho.Não utiliza o carro como transporte ao colégio, faculdade ou pós-graduação. Utiliza o veículo para lazer e possui dispositivo antifurto. Já o perfil médio é composto por homem, 41 anos, casado com imóvel próprio e financiado. Mora e trabalha no mesmo município, possui garagem na residência e no trabalho e não utiliza como transporte ao colégio ou faculdade. Utiliza o veículo para locomoção diária e para o lazer. Além disso, possui dispositivo antifurto. Compare também os serviços Além de ficar atento às variações do preços dos seguros, em função do modelo e região, o consumidor deve pesquisar, entre as seguradoras, quais os benefícios oferecidos por cada uma delas. O preço do seguro varia pouco de uma seguradora para outra. Depois de escolhido o modelo do carro, o que vai contar realmente para o consumidor são os serviços prestados pela seguradora. Veja quais são os principais: 1- guincho 24 horas; 2- parcelamento do seguro - algumas seguradoras têm planos promocionais para o parcelamento de veículos. Cuidado com a taxa de juros do parcelamento. Pode chegar até 20% no parcelamento em 12 meses; 3- troca de pastilhas; 4- descontos em estacionamentos; 5- cobertura de danos contra os vidros; 6- carro reserve - se o veículo do segurado for roubado ou sofrer colisão, que precise ficar em oficina, algumas seguradoras oferecem um carro reserva; 7- dispositivo anti-furto.