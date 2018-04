Fatores técnicos não permitem recuo do dólar Fatores técnicos devem fazer com que o dólar não recue na manhã de hoje, mesmo com o noticiário eleitoral positivo para os mercados. O primeiro é a tentativa do Banco Central de rolar o vencimento de US$ 1,6 bilhão em contratos de swap cambial de segunda-feira. O leilão será realizado entre as 12h e as 13h com uma oferta de contratos de swap cambial com vencimentos para outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2003. O BC tem encontrado dificuldades para rolar esse vencimento porque os bancos têm pedido taxas de juro muito elevadas para comprar esses contratos, sendo esta a terceira tentativa de rolagem do vencimento. Segundo especialistas, a dificuldade de rolagem desses contratos é devido ao não interesse das instituições financeiras por proteção cambial (hedge), mas sim por dólar em espécie para honrar dívidas que estão vencendo ou recomprar títulos negociados no exterior com desconto. Além disso, os analistas explicam ainda que os bancos estão pedido juros muito altos porque acreditam que há uma expectativa de que o dólar recue após as eleições. Como os contratos de swap cambial são atrelados à variação do câmbio, os bancos querem juros altos para compensar essa possível perda. Já os detentores dos contratos tentam provocar a alta do dólar porque quanto mais elevada a cotação, maior o ganho. Outro fator determinante para a trajetória da cotação do dólar hoje é a proximidade do vencimento do contrato de dólar futuro de setembro. Segundo os especialistas, esse vencimento somado à rolagem de swap cambial está, desde ontem, afastando o comportamento do mercado dos fundamentos. "Esses dois vencimentos estão pressionando um pouco as cotações para cima e impedindo um recuo maior do dólar, que poderia ocorrer se somente as notícias estivessem sendo consideradas", disse um especialista. Por isso, o mercado espera que o dólar mostre alta logo na abertura, para definir melhor a trajetória no decorrer do dia. Na abertura dos negócios, às 9h38, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1400, em alta de 0,58% em relação ao fechamento de ontem. Já no mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 20,400% ao ano, frente a 20,260% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava queda de 1,13%.