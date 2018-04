Faturamento com cartões deve chegar a R$ 5,1 bi em abril As empresas de cartão de crédito devem fechar o mês de abril com um faturamento de R$ 5,1 bilhões, segundo o estudo Indicadores do Mercado Brasileiros de Meios Eletrônicos de Pagamento, elaborado pela Credicard. O dado representa um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as compras com cartão de crédito já somam R$ 20,3 bilhões. A Credicard constatou ainda um aumento no número de cartões em circulação, que saltou de 30,3 milhões, em abril do ano passado, para 36,7 milhões este mês, ou um incremento de 21,1% em 12 meses. O tíquete médio das compras feitas este mês foi de R$ 72, valor que praticamente se mantém desde o início do ano. A empresa projeta que o mercado deve fechar 2002 com um faturamento de R$ 687 bilhões, ou um crescimento de 164% em relação a 2001. Mas, de acordo com a vice-presidente de marketing da Credicard, Carla Schmitzberger, o crescimento pode ser um ou dois pontos porcentuais abaixo do previsto, uma vez que o trabalhador perdeu poder de compra sem ganhos de salário, e a inadimplência está alta. Mesmo assim, a empresa espera um segundo semestre mais aquecido.