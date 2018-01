'Faturamento cresceu de 30% a 40%’

“Era pouco, mas me coloquei à disposição.” Agora, ele envia 245 sacos por semana, em média. Nos últimos dias, recebeu o maior pedido registrado por ele até agora, de quase mil sacos do material para os últimos retoques na fábrica. “Meu faturamento cresceu entre 30% e 40% só com eles. Sou pequeno, estou vendendo o almoço para comprar o jantar. Para mim, está sendo importante.”

Coutinho está de olho nos reflexos sobre a cidade, que ainda tem muitos lotes vazios e outros com construções em andamento. “Tenho planos de melhorar em 2016 e 2017, talvez até contratar alguém”, diz o microempresário, que hoje tem apenas um funcionário.