Faturamento da Eurodisney cresce 13% entre abril e junho A Eurodisney, que explora o parque de diversões do mesmo nome nos arredores de Paris, anunciou nesta quarta-feira que seu faturamento aumentou 13% de abril a junho em relação ao mesmo período no ano anterior. O volume de negócios foi de 286,6 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal. O crescimento reflete o impacto das férias de Páscoa, que este ano ocorreram em abril - e não em março, como em 2005 - além do aumento do número de visitantes nos parques temáticos e na taxa de ocupação de hotéis, analisou a empresa em comunicado. A empresa afirmou que os resultados "refletem a estratégia de crescimento" do grupo apoiada "numa política de marketing e vendas inovadora" e no citado programa de investimentos.