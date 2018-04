Faturamento da indústria cai 3,84% em junho O faturamento real da indústria caiu 3,84% em junho e acumula um recuo de 1,89% no semestre, comparado ao mesmo período do ano passado. O dado vem dos Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que levam em conta informações de cerca 3 mil grandes e médias empresas do setor de transformação. Na avaliação da entidade, a atividade da indústria sofreu, ainda no primeiro semestre deste ano, efeitos dos choques que geraram a desaceleração no ano passado. Além disso, o reaquecimento que havia sido percebido no primeiro trimestre do ano perdeu fôlego no segundo, em razão das incertezas e turbulências econômicas do País. No semestre houve também recuo de 0,74% no pessoal ocupado e de 0,66% nos salários líquidos. Já nas horas trabalhadas foi registrado crescimento de 0,32%, provavelmente ligado ao aumento do número de horas extras.