Faturamento da indústria de alimentos cresce 10,6% O faturamento da indústria alimentícia obteve um crescimento real de 10,6% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2001 e ficou 7,7% superior se comparado a setembro deste ano. Exportações e retomada de negócios com o varejo foram os dois fatores que impulsionaram os negócios, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia). A entidade não divulga as cifras mensais detalhadas. O impasse entre fornecedores e supermercadistas teve início em agosto por causa dos reajustes nas tabelas e intensificou-se em setembro, quando as negociações se tornaram mais acirradas. O resultado foi uma queda real de 2% nas vendas sobre agosto. Resolvidos os impasses, indústria e varejo contornaram a crise e os pedidos seguiram o fluxo normal, obrigando o aumento da produção. As indústrias produziram 3,88% mais em outubro sobre idêntico mês do ano passado e 5,85% acima de setembro de 2002. Outubro também apresentou a melhor performance nos embarques o que elevou a receita no período, segundo o gerente do departamento de economia e estatística da Abia e coordenador do comitê de pesquisa de mercado do grupo Food Service, Amílcar Lacerda de Almeida. "As exportações de produtos industrializados totalizaram US$ 1,323 bilhão, batendo o recorde do ano", afirma. No acumulado dos dez primeiros meses de 2002 as vendas externas obtiveram acréscimo de 6,1% na receita, ao contabilizar US$ 8,795 bilhões. De acordo com os cálculos de Almeida, 2002 fechará com uma receita de US$ 10,5 bilhões. No ano passado as divisas totalizaram US$ 10 bilhões.