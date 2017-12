Faturamento da Visa no Brasil cresce 33% até novembro As operações com cartões de crédito e débito da bandeira Visa no Brasil movimentaram R$ 48,5 bilhões entre janeiro e novembro deste ano, o que representa um crescimento de 33% em relação ao mesmo período de 2002. Foram realizadas 893,1 milhões de transações. Só em novembro, o faturamento chegou a R$ 5,011 bilhões, ou 27,79% mais que em novembro do ano passado, sendo que R$ 1,46 bilhão foram originados pelo cartão de débito (Visa Electron) e R$ 3,54 bilhões pelo cartão de crédito (Visa). Os crescimentos foram de respectivamente 56,44% e 18,82% em relação a novembro do ano passado. Na avaliação da empresa, o mês de dezembro é promissor por causa das festas de final de ano. A expectativa é de um movimento R$ 7 bilhões de volume de vendas, o que representará um faturamento de R$ 55 bilhões no fechamento do ano, com 1 bilhão de transações, somados os cartões de crédito e débito. A Visa possui uma base de 85 milhões de plásticos.