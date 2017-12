Faturamento das microempresas cai 19,4% em 1 ano em SP O faturamento real das micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo registrou queda de 19,4% em agosto deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com julho deste ano, a queda foi de 1,1%, puxada principalmente pelo comércio. Os dados foram divulgados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), cuja equipe ficou surpresa com o resultado, uma vez que agosto é um mês marcado pelo crescimento das vendas em razão dos Dias dos Pais. Outro dado que chamou a atenção do Sebrae é o de que, no período de janeiro a agosto deste ano, houve estagnação no faturamento das micro e pequenas empresas, contrastando com a média histórica da instituição, que mostra crescimento do faturamento no decorrer do ano.