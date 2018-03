Faturamento das micros e pequenas cai 8,3% em SP O faturamento das micro e pequenas empresas de São Paulo caiu 8,3% em janeiro ante dezembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Sebrae. De acordo com a entidade, foi uma queda sazonal já esperada. Por setores, a indústria apresentou uma queda de 10,3% em janeiro ante dezembro, enquanto comércio teve retração de 7,3% e o setor de serviços de 8,6%. Segundo o Sebrae, a queda de faturamento das indústrias foi motivada pelas férias coletivas e as dos setores de comércio e de serviços foram causadas pela retração sazonal pós-Natal. O faturamento das 2.716 empresas ouvidas para a Pesquisa de Conjuntura das Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Pecompe) pode ser dividido também entre região metropolitana de São Paulo e interior. As duas regiões tiveram quedas, respectivamente, de 7,3% e 9,5%. De acordo com a pesquisa, O número de empregados nas micro e pequenas empresas de São Paulo diminuiu 0,9% na comparação com dezembro e 7,3% na comparação com janeiro do ano passado. Entre os setores pesquisados, o de comércio foi o que mais demitiu: retração no emprego de 1,4% ante dezembro e de 8,3% ante janeiro de 2002. A indústria demitiu cerca de 0,8% da mão-de-obra ocupada em dezembro, o que representa 5,5% de queda em relação a janeiro do ano passado. O setor de serviços teve queda de 0,1% sobre dezembro e de 6,9% na comparação com janeiro de 2002. Salários Os gastos com salários das micro e pequenas caíram 31,5% em janeiro ante dezembro, segundo a Pesquisa de Conjuntura das Micro e Pequenas e Empresas do Estado de São Paulo (Pecompe). De acordo com a entidade, é um movimento normal, uma vez que a base de comparação é dezembro, mês em que é pago o 13º salário. Na indústria, os gastos diminuíram 32,2%, enquanto que nos serviços caíram 31,8% e no comércio outros 30,4%. Na comparação com janeiro do ano passado, houve estabilidade (+0,2%). O setor industrial aumentou os gastos com salários em 8%. Esse aumento foi compensado, em parte, pela diminuição de 7,4% dos gastos no comércio. O setor de serviços teve relativa estabilidade, com aumento de 0,4%.