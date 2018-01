Faturamento de cartões deve atingir recorde em dezembro O mercado brasileiro de cartões de crédito deve registrar faturamento de R$ 18,1 bilhões em dezembro, o que corresponde a um crescimento de 25,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se confirmado, será o maior valor mensal apresentado pelo setor em toda a história, de acordo com pesquisa realizada pela área de cartões do banco Itaú. Para o fechamento do ano, o volume de compras com cartão deve totalizar R$ 159,4 bilhões, um aumento de 24,9% em relação a 2005. O número de plásticos emitidos encerrará 2006 em 76,6 milhões de unidades, com alta de 15% frente ao ano passado. O aumento das operações com cartões, que desde 2000 supera os 20% ao ano, é resultado, principalmente, da migração de compras que antes eram realizadas com outros meios de pagamento, como cheque ou dinheiro, avaliou o diretor de Marketing de Cartões do Itaú, Fernando Chacon. Especificamente em relação à semana anterior ao Natal (de 18 a 24 de dezembro), a expectativa é de um movimento de R$ 5,2 bilhões, o equivalente a 28,9% de todo o volume no mês, conforme dados do estudo O Cartão de Crédito e o Natal de 2006, que faz parte da pesquisa. Durante esse período do ano, o Itaú verificou mudanças no comportamento dos usuários do plástico. As compras parceladas sem juros, por exemplo, corresponderão a 58% do total em dezembro, frente a uma participação de 48% nos demais meses do ano. Outra particularidade verificada é o aumento da participação das mulheres, que devem elevar o tíquete médio de compra em 26%, para R$ 104. Desta forma, a participação das portadoras em relação ao total aumentará de 45,4%, de janeiro a novembro, para 47,4% em dezembro. "Os números reforçam a idéia de que as mulheres usam o cartão de forma mais consciente, ao concentrar as compras no fim do ano", afirmou o diretor do Itaú.