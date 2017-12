Faturamento de cartões recua em abril O mercado brasileiro de cartões de crédito movimentou em abril R$ 6,3 bilhões, o que significa uma elevação de 18,1% na comparação com o quarto mês do ano passado e um recuo de 1,7% em relação a março. Os dados foram divulgados hoje pela Credicard, que considera a retração em relação ao mês anterior sazonal. Até agora, no acumulado do ano, o setor registra uma elevação de 23,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste mês, segundo previsões, serão realizados 84 milhões de transações, cujo valor médio (compra média) é de R$ 76. A Credicard estima ainda um volume de 41 milhões de plásticos emitidos no País.