Faturamento de cartões ultrapassa R$ 4 bilhões Em maio, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) registrou crescimento de 8,29% no faturamento e 5,8% no número de transações, em relação ao mês de abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de transações cresceu 25,63%. O número de cartões emitidos no país cresceu 1,03% em maio, totalizando 24,5 milhões de plásticos no mercado. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o número é 9,38% superior. O avanço é resultado da comemoração do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para vendas no País, depois do Natal. O número de transações chegou a R$ 85,05 milhões, enquanto o faturamento do setor atingiu R$ 4,115 bilhões. Veja no link abaixo, mais informações sobre o mercado de cartões de crédito. Tabela - abril de 2000 - maio de 2000 Itens Abril/00 Maio/00 Variação (%) Número de cartões (R$ milhões) 24,25 24,5 1,03 Número de transações (R$ milhões) 80,39 85,05 5,80 Valor de transações (R$ bilhões) 3,8 4,115 8,29 Tabela - maio 1999 - maio 2000 Itens Maio/99 Maio/00 Variação (%) Número de cartões (R$ milhões) 22,4 24,5 9,38 Número de transações (R$ milhões) 67,7 85,05 25,63 Valor de transações (R$ bilhões) 3,8 4,115 8,29