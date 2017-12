Faturamento de empresas paulistas cresce 2,9% Os pedidos em carteira das micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo aumentaram 0,9% em abril ante março, segundo pesquisa do Sindicado de Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) com 119 empresas divulgada hoje. O faturamento dessas empresas também aumentou no período, 2,9% em média. O ritmo de atividade cresceu de forma modesta nas indústrias de micro e pequeno portes em abril ante março, o que fica demonstrado com o aumento de 0,3 ponto percentual na utilização da capacidade instalada, que saiu de 57,1% em março para 57,4% em abril (45% das empresas utilizam mais de 70% da capacidade instalada). A pequena melhora em abril proporcionou um aumento de 0,2% no nível de emprego dessas empresas, o que representa, segundo a estimativa do Simpi, mais 1,8 mil vagas.