Faturamento de máquinas e equipamentos sobe 10% no semestre A indústria de máquinas e equipamentos faturou mais no primeiro semestre deste ano, recuperando-se de resultados negativos em 2006 e indicando mais investimentos na economia do país. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) informou nesta quinta-feira que o faturamento nominal do setor subiu 10 por cento sobre o primeiro semestre ano passado, o equivalente a 28,9 bilhões de reais. "O desempenho, que é seguido por crescimento contínuo desde o início do ano, demonstra recuperação do setor, que acumulou resultados negativos ao longo de 2006", disse a entidade. Para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), o desempenho que o setor vem apresentando é um sinal positivo para a economia geral. "O segmento de Máquinas e equipamentos... que desempenha um papel fundamental na ampliação da capacidade produtiva da economia, encontra-se numa forte trajetória de aceleração. O resultado sugere a continuidade do crescimento do setor de bens de capital e, portanto, crescimento do investimento na economia", afirmou o Iedi em nota. A Abimaq acrescentou que o faturamento do setor descontando as exportações e somando as importações --ou seja, o que é absorvido pelo mercado brasileiro-- cresceu 13,7 por cento, a 33 bilhões de reais. "Trata-se de um claro sinal de aumento dos investimentos produtivos", afirmou o presidente da Abimaq, Newton de Mello. As exportações do setor cresceram 21 por cento e as importações avançaram 31 por cento, acrescentou a associação. As vendas externas totalizaram 4,7 bilhões de dólares no período. (Por Vanessa Stelzer)