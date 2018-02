Faturamento de mercado de títulos de capitalização cresce 2% O mercado de títulos de capitalização fechou o primeiro semestre com faturamento acumulado de R$ 3,38 bilhões, um resultado 2% superior ao verificado nos primeiros seis meses de 2005, segundo balanço divulgado nesta terça-feira pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg). As reservas do setor cresceram 11% na mesma base de comparação, e atingiram em junho o total de R$ 10,8 bilhões. No entanto, a receita mensal do setor caiu 2,6% em junho, passando de R$ 619,5 milhões em maio para R$ 603,1 milhões em junho. Na avaliação da Fenaseg, a estabilidade econômica brasileira "vem consolidando os títulos de capitalização como uma opção segura e programada aos interessados em guardar dinheiro e acumular recursos financeiros em um determinado período". A entidade ainda estima que a diversificação dos títulos oferecidos pelas empresas impulsiona a demanda do produto, uma vez que atendem a diferentes perfis de consumidor. São Paulo é o Estado campeão de faturamento no setor, com R$ 1,2 bilhão no primeiro semestre e 37,2% de participação. Em segundo lugar vem o Rio, com R$ 360,9 milhões de receita e 10,6% de presença.