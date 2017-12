Faturamento de micro e pequenas cresce 4,3%, diz Sebrae-SP Outubro foi o melhor mês do ano para as micro e pequenas empresas paulistas (MPEs), segundo a Pesquisa de Conjuntura divulgada pelo Sebrae-SP. Os indicadores apontam uma alta de 4,3% no faturamento real no período, ante setembro. Todos os setores analisados pela entidade - comércio (4,7%), indústria (4,2%) e serviços (3,6%) apresentaram crescimento do faturamento em outubro deste ano na comparação com o mês anterior. Para o Sebrae-SP, a sazonalidade verificada no período influenciou no desempenho positivo registrado das micro e pequenas empresas. O aumento consecutivo do faturamento na indústria, que se iniciou em julho, e as vendas no comércio atacadista para abastecimento do Natal explicam, segundo a entidade, tal crescimento. Além disso, a melhora da economia brasileira, que apresentou queda dos juros básicos em cinco meses consecutivos, também refletiu no desempenho das empresas paulistas no mês em análise. Em relação a outubro do ano passado, entretanto, o faturamento real das micro e pequenas permanece negativo (18,9%). Entre os fatores apontados como responsáveis pela retração do faturamento estão as taxas de juros, que atravessaram um longo período de alta em 2002 e início de 2003, impactando a economia como um todo e, consequentemente, retraindo as vendas das pequenas empresas. A pesquisa destaca ainda que a "inflação corroeu a renda real do trabalhador, que está 15,2% menor na comparação com os últimos 12 meses." De acordo com os dados, o comércio foi o que mais cresceu (4,7%) em outubro em relação a setembro deste ano. Porém, apresentou a queda mais expressiva nos últimos 12 meses (22,4%). O setor de serviços teve elevação de 3,6% no mês e variação negativa de 19,7% em outubro de 2003 na comparação com outubro de 2002. Na indústria o faturamento caiu nos últimos 12 meses (12,8%), enquanto que no mês subiu 4,2%. O nível de pessoal ocupado, em outubro deste ano, cresceu 0,7%, ante setembro. Já na comparação de outubro de 2003 com o mesmo período de 2002, o índice ficou praticamente estável, com variação negativa de 1,6%. Segundo ainda a pesquisa, o faturamento das micro e pequenas empresas das três regiões analisadas tiveram alta. O crescimento mais expressivo foi verificado no Grande ABC, com 8,5%, seguida do interior, com 5,1%, e da região metropolitana, com 3,6%. Em relação aos últimos 12 meses, o faturamento das pequenas empresas do interior e do Grande ABC caíram 17,5% e 17,6%, respectivamente. As da região metropolitana tiveram queda de 19,6%.