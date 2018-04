Faturamento de microempresa cai pelo 8º mês seguido As micro e pequenas empresas paulistas tiveram em maio a menor queda de faturamento real desde outubro, mês em que a crise financeira mundial se agravou a partir da quebra do banco de investimentos americano Lehman Brothers, no dia 15 de setembro. De acordo com a pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada em colaboração com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o recuo do faturamento no setor em maio foi de 7,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, abaixo da queda de 9% verificada em abril ante o mesmo mês do ano passado. Essa é a oitava queda consecutiva no faturamento real dos micro e pequenos negócios. O levantamento Indicadores Sebrae-SP monitorou o desempenho de 2,7 mil empresas em todo o Estado de São Paulo.