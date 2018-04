Faturamento de microempresas sobe 1,4% em fevereiro O faturamento real das micro e pequenas empresas paulistas (MPEs) começa a mostrar recuperação, segundo aponta a pesquisa Indicadores Sebrae-SP. De acordo com o levantamento, as MPEs paulistas tiveram crescimento de 1,4% em fevereiro deste ano, sobre mesmo período de 2006. O faturamento médio das pequenas empresas no mês, segundo a entidade, foi de R$ 14.169,68. Em fevereiro de 2007, os três setores de atividade - indústria, comércio e serviços - apresentaram alta de faturamento. A categoria serviços registrou o maior avanço real, de 2,2% no faturamento, seguido pela indústria (+1,6%) e pelo comércio (+1,1%). Sendo fevereiro um mês com menor número de dias, por causa do carnaval, a evolução mensal na comparação com janeiro sofreu queda de 2,4% no faturamento, o que é normal, destaca o Sebrae. Inflação baixa Para o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Ricardo Tortorella, apesar dos índices modestos de crescimento nos três setores de atividade, este pode ser um indício da dinamização da economia. "Nesse momento, a inflação baixa associada à recuperação da renda dos trabalhadores e aos juros em queda começam a beneficiar as vendas das MPEs", considerou Tortorella, em comunicado. Ele acredita, ainda, que a melhora deve ser mais significativa com a implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas nos municípios, "abrindo novas perspectivas para os pequenos negócios em todo o Estado." Os dados da pesquisa Indicadores Sebrae-SP são apurados pela entidade em conjunto com a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a partir do monitoramento de uma amostra de 2.716 empresas de micro e pequeno porte do Estado, de um universo aproximado de 1,326 milhão. Renda Descontada a inflação, o Sebrae-SP apurou que o rendimento real dos trabalhadores das MPEs registrou incremento de 3% em fevereiro deste ano, contra o mesmo mês de 2006. Por outro lado, houve redução de 10,4% no rendimento real, quando comparado a janeiro de 2007. Esta variação negativa é atribuída, pelo Sebrae-SP, às comissões associadas às vendas natalinas, por meio do crediário, e às vendas em liquidações, verificadas em janeiro. Ainda em fevereiro de 2007, os gastos totais com folhas de salários tiveram alta de 3,6% em relação ao mesmo período de 2006 e redução de 8,3% sobre janeiro deste ano.