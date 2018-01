Faturamento de pequenas e microempresas cresce 14,7% O faturamento das micro e pequenas empresas de São Paulo subiu 14,7% de fevereiro para março, de R$ 17,4 bilhões para R$ 15,2 bilhões, informou hoje o Sebrae. É o segundo melhor resultado desde 1999, quando os negócios apresentaram crescimento de 19%. Nos últimos 12 meses, no entanto, o faturamento caiu 3,4%. O crescimento em março foi influenciado pela retomada do crescimento, juros menores, além do chamado "efeito calendário", já que o mês contou com 23 dias, enquanto fevereiro teve 18 dias úteis. "Março foi um mês bom em relação a fevereiro devido a recuperação da economia, ainda que modesta, e os juros em queda, mesmo que de forma lenta", disse o economista Pedro Gonçalves. O setor industrial foi o que mais se destacou, com crescimento de 25,7%. Na comparação com os últimos 12 meses a indústria, também se manteve em alta (12,2%) por causa da "queda nos juros e do aumento da venda ao mercado externo". O faturamento do comércio foi 11,7% maior em março, com variação negativa de 7,2% nos últimos 12 meses. O setor de serviços foi o que apresentou o pior desempenho na comparação de março de 2004 com igual período do ano passado (-12%). Entretanto, na análise mensal apresentou elevação de 9,4%. O índice de pessoal ocupado cresceu 0,5% em relação a fevereiro. O porcentual representa 21,6 mil novos postos de trabalho nas empresas. "Isso sinaliza expectativa de melhora nas vendas das pequenas empresas", disse Gonçalves.