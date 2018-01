Faturamento de supermercados deve aumentar 1% em 2002 O setor supermercadista brasileiro deverá registrar neste ano uma elevação de faturamento de 1% em relação a 2001. O resultado, divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), reflete a redução do poder aquisitivo dos consumidores neste ano. Em novembro as vendas aumentaram 9,9% em relação a novembro do ano passado e 1,26% na comparação com outubro deste ano. De acordo com avaliação da Abras, os números - considerados positivos diante do cenário econômico - foram obtidos principalmente por causa de ofertas e promoções, assim como a maior diversificação de marcas e itens e o incremento de serviços. A associação destacou que algumas redes, a fim de fugir dos aumentos de preços dos fornecedores brasileiros, recorreram à importação de produtos de países do Mercosul (Uruguai e Argentina, principalmente). Os principais gêneros comprados no mercado externo foram arroz, óleo de soja, leite e queijo mussarela. A cesta de 35 produtos de largo consumo, cujos preços são acompanhados mensalmente pela Abras, registrou em novembro uma alta de 7,24% sobre outubro e 6,6% sobre novembro de 2001. O conjunto de produtos, que custava R$ 144,28 em novembro do ano passado, passou para R$ 170,57. Em outubro era de R$ 159,05.