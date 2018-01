Faturamento do comércio cai 0,79% em janeiro, aponta Fecomercio O faturamento do comércio varejista na região metropolitana de São Paulo recuou 0,79% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2003. Segundo revelou hoje a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), esta foi a nona vez consecutiva que o faturamento real do setor na região fechou em queda. Para a Assessoria Econômica da Fecomercio, o recuo, no entanto, foi o mais suave registrado desde maio, quando começou o período de variações negativas no faturamento do setor. A menor queda nesse intervalo de tempo em um mês na comparação com o mesmo mês do ano anterior, até então, tinha sido em setembro, de -3,4%. A melhora do desempenho do varejo no primeiro mês de 2004 foi, segundo a Federação, reflexo do otimismo gerado pelas quedas da taxa de juros no segundo semestre de 2003. No entanto, a instituição ressalta em nota que com as duas decisões de manutenção da taxa de juros básica a recuperação do comércio poderá ser mais lenta do que se esperava no começo de 2004. Na comparação com dezembro, o recuo foi de 21,99%. Vale ressaltar, no entanto, que esta queda era esperada já que, com o Natal, as vendas do período respondem por 30% do faturamento no ano.