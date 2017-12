Faturamento do comércio de SP cresce apenas em 4 setores Apenas quatro de 10 segmentos do comércio varejista na Região Metropolitana de São Paulo apresentaram um resultado positivo no faturamento de outubro. São eles: vestuário, tecidos e calçados (21,46%), eletrodomésticos (10,68%), móveis e decorações (8,21%) e concessionárias de veículos (6,92%). A informação foi divulgada hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), responsável pela Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV). Os supermercados registraram queda de 4,55%, a maior em relação a outubro de 2003. "Este é um setor que não depende de crédito e que reflete mais as condições de emprego e renda, que não vão bem", analisaram os assessores econômicos da Fecomércio por meio de nota à imprensa. "O desempenho setorial das vendas em outubro se mostrou bastante diferenciado entre os vários segmentos pesquisados", acrescentaram. Outro dado que preocupa os analistas da Federação é o de concessionárias de veículos. O setor cresceu 6,92% ante outubro do ano passado. "O problema é que, sazonalmente, outubro é o melhor mês do ano para as concessionárias, período em que são lançados os modelos novos", argumentaram. A pesquisa da Fecomércio mostra ainda que o faturamento das concessionárias caiu 1,41% na comparação com setembro, quando normalmente subiria 8%, se forem considerados anos anteriores. "O mau resultado reflete o aumento dos preços dos carros novos e o efeito das recentes altas dos juros." A assimetria dos resultados entre os setores é um sintoma de que as vendas não estão apresentando o mesmo vigor que mostraram desde o início do ano, disseram os economistas. É importante notar, segundo eles, que este movimento parece ser o esgotamento do crescimento com base apenas na expansão do crédito, na necessidade de recomposição do estoque doméstico e nas expectativas de crescimento da economia. "Sem um aumento mais incisivo da renda e do emprego, não há crescimento sustentado", disseram.