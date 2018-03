Faturamento do comércio do Rio cai 5,85% em fevereiro O faturamento do comércio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentou queda de 5,85% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo divulgou o Instituto Fecomércio-RJ. Os setores que apresentaram as maiores quedas foram Joalheria (-22,5%) e CD (-16,92%). Segundo avaliação do Fecomércio, normalmente o mês de fevereiro registra fraco desempenho do comércio no Rio, porque muitos moradores passam os feriados do carnaval no interior.