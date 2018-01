Faturamento do comércio do Rio cresce 3,7% em dezembro Em dezembro de 2005, o comércio varejista do Estado do Rio aumentou o faturamento em 3,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomercio-RJ). O destaque no varejo fluminense foi o segmento de comércio automotivo, que faturou 6,4% em dezembro do ano passado sobre uma base forte registrada em dezembro de 2004 (8,6%). Segundo a Fecomércio, a pesquisa também revelou que houve uma mudança no perfil de consumo no mês. A procura por bens duráveis cresceu 2,3% em dezembro ante igual mês do ano anterior, contra 5,4% no mesmo período de 2004 e 3,6% de 2003, nessa mesma base de comparação. Para os economistas da instituição, "essa variação significa que o consumidor pode ter deixado de comprar itens já adquiridos em anos anteriores, e, agora, está investindo em bens de maior valor agregado". A procura por bens de consumo não duráveis cresceu 4,1% em dezembro. A pesquisa é realizada mensalmente com 3.226 empresas varejistas de todos os portes, em todo o Estado do Rio de Janeiro.