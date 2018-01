Faturamento do comércio do RJ caiu 1,25% em 2002 O faturamento real do comércio no Estado do Rio de Janeiro caiu 1,25% em 2002, ante o faturamento de 2001, segundo informou o Instituto Fecomércio-RJ. Por causa da situação financeira difícil no período, o consumidor optou por comprar bens de primeira necessidade, na avaliação da organização. Estes produtos estão incluídos exatamente no grupo de Bens Não Duráveis, o único a apresentar crescimento no seu faturamento real, com alta de 1,27% ante o desempenho do ano anterior. Para o diretor do Instituto e professor da PUC-RJ, Luiz Roberto Cunha, "esse comportamento vem sendo o padrão do comércio do Estado do Rio durante quase todo o ano de 2002, refletindo a deterioração da situação financeira do consumidor e a elevação acentuada dos juros". Outro fator que explica o comportamento positivo do grupo dos Bens Não Duráveis pode ser verificado no Faturamento dos Supermercados e Hipermercados (alta de 2,51% no acumulado do ano) e os demais ramos deste mesmo grupo (tais como mercearias, açougues e hortifrutis), que apresentam forte retração (9,62%). O impacto negativo da alta dos juros pode ser visto nos grupos de Semiduráveis (-6,64%), Bens Duráveis (- 4,56%) e Comércio Automotivo (- 0,61%). Esses setores, que vendem produtos de maior valor e, conseqüentemente, em grande maioria financiados, são afetados diretamente pela queda do poder aquisitivo e pela forte elevação dos juros. O levantamento é feito com 14 atividades distribuídas em cinco grupos: bens duráveis, bens semiduráveis, bens não duráveis, comércio automotivo e combustíveis e lubrificantes.