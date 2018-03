Faturamento do comércio em SP cresceu 5,78% em maio O faturamento real do comércio varejista cresceu 5,78% na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) no mês de maio comparativamente ao mesmo período do ano 2003. Os dados fazem parte da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), que aponta também uma expansão de 1,78% no faturamento do comércio em relação a abril. No acumulado de janeiro a maio o comércio acumula uma avanço de 5,12% no seu faturamento. Ainda assim, a Assessoria Econômica da Fecomercio mantém a estimativa de que o faturamento real do setor encerre o ano mostrando uma evolução em torno de 3%. Isto porque os resultados do segundo semestre do ano passado já apresentavam melhoras, o que torna mais difícil a ocorrência de altas expressivas daqui por diante. Ou seja, a base de comparação na segunda metade de 2003 já era relativamente alta. "Além disso, a renda média do trabalhador ainda não iniciou um ciclo de recuperação e as expectativas para novas reduções de juros têm sido afetadas por sucessivas hesitações do Copom", afirmam os analistas da Fecomercio.