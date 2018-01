Faturamento do comércio no RJ cresce 1% no 1º semestre O faturamento do comércio no Estado do Rio de Janeiro cresceu 1% no primeiro semestre deste ano ante igual período do ano passado, segundo divulgou hoje a Fecomércio-RJ. "Esse crescimento observado no primeiro semestre é bastante positivo tendo em vista que é sobre uma base forte", avalia João Carlos Gomes, economista da instituição, em nota de divulgação dos dados. Os bens não duráveis apresentaram o melhor desempenho no período, com aumento de 3,7% ante igual período do ano passado, puxados pelo segmento de supermercados (3,7%). Gomes explica no documento que esse setor, "por depender mais da renda, foi o que mais cresceu em função da queda do desemprego e pela entrada em vigor no novo salário mínimo que subiu mais de 15% em relação ao ano anterior". Os bens de consumo duráveis, que puxaram o crescimento das vendas do comércio no Estado em todo o ano passado, ficaram estáveis no primeiro semestre, por causa da base de comparação elevada. Gomes está otimista em relação ao desempenho do setor no segundo semestre: "Com a expressiva desaceleração da inflação e o ganho real no salário acreditamos que haja espaço para uma queda dos juros, que alavanca nossas boas expectativas para o restante do ano".