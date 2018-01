Faturamento do comércio paulista cresce 5,1% O ano de 2002 terminou com um desempenho positivo para o comércio paulista. De acordo com a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio SP), o faturamento do setor apresentou crescimento de 5,11% em relação ao desempenho de 2001, quando o setor teve uma retração de 5,5%. As vendas de produtos não-duráveis, que reúnem itens de alimentação, remédios, higiene e limpeza, foram as que mais contribuíram com a elevação do faturamento, apresentando incremento de 16,07% no período. O varejo de bens de consumo também foi favorecido, crescendo 7,31%. O segmento de bens duráveis (linha branca, eletrodomésticos, eletroeletrônicos), assim como o de semiduráveis, que reúne itens de vestuário, calçados e tecidos, fecharam o ano com queda nas vendas, de 3,55% e 9,72%, respectivamente. De acordo com os analistas da Fecomercio, esse desempenho reflete o aumento da inflação ao longo de 2002 e a queda do poder aquisitivo dos consumidores. Com os preços altos e o bolso mais enxuto, os consumidores deram prioridade à compra de não-duráveis, deixando de lado tanto os itens duráveis como os semiduráveis. Daí o desempenho altamente positivo dos supermercados, cuja receita subiu 17,03%, e o resultado negativo das concessionárias de veículos, segmento que registrou queda de faturamento de 20,33%.