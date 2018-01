Faturamento do setor de autopeças cresce 7,4% no ano até agosto O faturamento da indústria brasileira de autopeças cresceu 7,4% de janeiro a agosto, em relação a igual período de 2004. O dado está no relatório do mês de setembro do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), que realizou pesquisa com 52 empresas associadas. O consumo de energia elétrica das autopeças subiu 4,6% de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período no ano anterior. Em agosto, o número de empregados do setor atingiu 197,4 mil pessoas, frente a 197 mil em julho. O nível de emprego aumentou 4,1% em relação a janeiro deste ano, quando a indústria tinha 189,6 mil contratados.