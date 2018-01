Faturamento do setor de máquinas cresce 13,6% em 2002 O ano de 2002 foi altamente positivo para o setor de máquinas e equipamentos. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o faturamento bruto nominal do setor cresceu 13,68% em relação a 2001, registrando vendas de R$ 34,4 bilhões, ante os R$ 30,2 bilhões de 2001. Segundo a Abimaq, houve uma alta de 3% nas exportações na comparação entre os dois anos, com um salto de US$ 3,59 bilhões em 2001 para US$ 3,70 bilhões. O melhor desempenho de vendas externas foi obtido com a conquista de novos mercados como China, Rússia, África do Sul e Índia, além da expansão de mercados tradicionais como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.