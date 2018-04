Faturamento do setor eletroeletrônico cai 1% A indústria eletroeletrônica teve uma queda de 1% no faturamento do primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo divulgou a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Com isso, a previsão de faturamento para o ano, que em janeiro era de crescimento de 7%, foi revista para estabilidade em relação a 2001. O principal segmento que reduz o desempenho do setor é o de telecomunicações, cujo faturamento, nos seis primeiros meses de 2001, caiu 43%, ante igual período do ano passado. Os segmentos de material de instalação e de informática também tiveram queda no mesmo período comparativo, de 7% e 4%, respectivamente. As exportações do setor no primeiro semestre foram 5,6% menores do que em igual período de 2001. Elas somaram US$ 2,02 bilhões de janeiro a julho, ante US$ 2,147 bilhões nos mesmos meses do ano passado. As importações, por sua vez, tiveram uma retração de 35% no período, tendo passado de US$ 7,2 bilhões, em 2001, para US$ 4,7 bilhões no acumulado deste ano. A menor importação é o principal indicador, segundo a Abinee, da queda de atividade do setor em relação ao ano passado. Isso também é perceptível quando analisada a utilização da capacidade produtiva do setor. Em junho de 2001 era de 84%, tendo caído para 66% em junho deste ano. A previsão da entidade é que em setembro a utilização esteja em 69% da capacidade instalada. As indústrias do setor eletroeletrônico demitiram 5 mil empregados de janeiro a junho deste ano, informa a Abinee. "E a perspectiva é de, no máximo, manter os atuais empregos até o fim do ano. Não devem haver mais contratações", adiantou Carlos de Paiva Lopes, presidente da Abinee. Em dezembro do ano passado, o setor tinha 131 mil empregados. Hoje, 126 mil. A queda tem sido quase constante nos últimos anos: de 1994 até 2002, em apenas um ano houve aumento do emprego no setor. Em 1994, eram 181 mil empregados, ou 43% a mais do que o número atual. "O modo de produção do setor mudou. Hoje há muito mais empresas terceirizadas, além de haver mais tecnologia na produção", explicou Paiva Lopes. Crescimento Já a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - Eletros - revisou para baixo as expectativas de crescimento no ano, para 1,5%. A entidade esclarece que esta é a segunda vez que a perspectiva é rebaixada, diante do cenário econômico turbulento. No acumulado do ano, até junho, o setor recuou 3%. Os produtos da linha branca apontaram crescimento de 1,13% no semestre, e a linha de imagem e som aumentou 5,29%. Os eletroportáteis, por sua vez, apontaram declínio de 12,36% no período. A Eletros informa que as vendas de produtos da linha branca recuaram 2,75% no mês de junho ante igual período do ano passado. A Eletros destaca que junho de 2001 foi o mais afetado pelo racionamento de energia. As vendas de imagem e som e portáteis, contudo, avançaram. As primeiras cresceram 29,23% e a de eletroportáteis aumentou 47,33%. Balança A balança comercial do complexo eletroeletrônico registrou no primeiro semestre deste ano um déficit US$ 2,444 bilhões, menor que o apresentado no mesmo período em 2001. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo negativo caiu de US$ 4,2 bilhões no primeiro semestre do ano passado para US$ 1,8 bilhão este ano. O secretário-executivo do Ministério, Benjamin Sicsú, afirmou que o déficit do setor está "domesticado e sob controle". A balança do setor deve fechar o ano com um déficit comercial de US$ 3,5 bilhões, informou Sicsú, considerando a recuperação do setor de telecomunicações, que está voltando a importar. Em 2001, o setor registrou um desempenho negativo de US$ 5,8 bilhões e, em 2000, US$ 6,2 bilhões. Sicsú atribui a melhora do resultado a três fatores: substituição de importações, o impacto da valorização do dólar frente ao Real e a queda do faturamento do setor de telecomunicações no primeiro semestre, que levou a queda das importações. No entanto, o aumento nas exportações de aparelhos celulares contribuiu para a melhoria do desempenho comercial do setor. Em 2001 foram exportados US$ 848 milhões em celulares. Este ano, apenas no primeiro semestre, o Brasil exportou US$ 571 milhões. A venda externa de celulares deve ocupar o terceiro lugar no ranking de exportações de manufaturados. "Embora o déficit seja grande, estão sendo tomadas medidas de proteção que vão reduzir as importações", afirmou. O secretário lembrou que a lei de informática, regulamentada no ano passado, provocou a queda das importações do setor. A lei prevê redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mas exige que parte do faturamento das empresas seja destinado para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além da ampliação do uso de conteúdo nacional. O segmento de informática reduziu seu déficit de US$ 859 milhões no primeiro semestre do ano passado para US$ 699,8 milhões até junho deste ano. Sicsú ressaltou que todos os componentes de informática são produzidos no Brasil, com exceção das unidades de disco flexível. Ele citou como exemplo de substituição de importação a implantação da fábrica da Samsung, em Manaus, para a produção de disco rígido. "É a primeira fábrica da Samsung fora da Coréia", disse. O secretário acredita que a instalação dessa unidade vai facilitar a produção de componentes semicondutores (chips) no Brasil. Segundo ele, as tecnologias são bastante similares.