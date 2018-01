Faturamento do varejo deve crescer de 3% a 4% em 2006 O faturamento real do comércio varejista deverá apresentar crescimento de 3% a 4% no acumulado de 2006, segundo a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Este resultado contempla também uma previsão de crescimento de 1% para os negócios do varejo no mês de dezembro, resultado que está sendo considerado ruim pela entidade, uma vez que a evolução refere-se ao período em que se comemora o Natal, historicamente o melhor para o setor. O presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, entende que o crescimento do consumo em 2006 foi impulsionado pelo aumento da oferta de crédito ao consumidor, que, até outubro, era 11% superior ao registrado no mesmo mês de 2005. "Só poderemos pensar num mercado interno pujante quando as taxas de investimento saírem dos atuais 20% do PIB (Produto Interno Bruto) para, no mínimo, 30%", disse. De acordo com ele, diante da política econômica adotada pelo governo, fica difícil acreditar num crescimento vigoroso também em 2007. A PCCV revelou também que, em outubro, o faturamento real do varejo aumentou 6%, na comparação com idêntico mês de 2005. O desempenho foi puxado pelas vendas de veículos automotores, que fecharam com alta de 21,1%, em relação a outubro do ano anterior. Szajman considera que o custo elevado dos empréstimos está impedindo uma expansão robusta do varejo. "O ciclo de queda da Selic iniciou, em setembro de 2005, mas os efeitos destas reduções ainda não chegaram ao consumidor. Isto inibe a expansão do consumo", explicou, acrescentando que, em outubro, o juro nominal médio cobrado das pessoas físicas foi de 3,61% ao mês. A média anual, de acordo com ele, chega a 3,79%, contra uma inflação de 3,26%. Rio de Janeiro No Rio, o comércio deve encerrar o ano com alta de 2% no faturamento, em relação ao do ano passado. No ano de 2005, o faturamento do comércio no estado subiu 1,7% ante o ano anterior, segundo informou a Fecomércio-RJ. De acordo com a entidade, o resultado desse ano poderia ser melhor, "não fosse a elevada carga tributária e a restrição de crédito para micro e pequenas empresas". Na avaliação da entidade, para que haja crescimento sustentável no setor, são necessários "mais investimentos; redução e eficiência nos gastos públicos; desoneração programada e inteligente; além de incentivo ao cooperativismo de crédito". Ainda de acordo com a Fecomércio-RJ, em 2006, os setores que registrarão os melhores resultados em faturamento serão os de lojas de departamento; supermercados e hipermercados; e concessionária de veículos. Preços Os preços na rede varejista da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) sofreram um aumento médio de 0,25% em novembro, no confronto com outubro, segundo o Índice de Preços do Varejo (IPV) realizado pela Fecomercio-SP, com base nas informações coletadas junto a 2 mil estabelecimentos sediados no município. Com o resultado do mês passado, o IPV reduziu para 0,14% a queda de preços acumulada no ano. As maiores elevações foram registradas nos segmentos de relojoarias, floricultura e açougues, enquanto as quedas foram apuradas nos setores de autopeças, supermercados e eletrônicos. Matéria alterada às 15h22 para acréscimo de informações