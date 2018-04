Faturamento do varejo melhora em março O faturamento do comércio varejista em São Paulo subiu 11,10% em março com relação a fevereiro, mas registrou queda de 5,97% na comparação com o mesmo mês no ano passado. Todos os grupos do setor reagiram positivamente em março ante fevereiro, como era esperado. Afinal, fevereiro foi um mês curto e com menos dias úteis, devido aos feriados de carnaval. As vendas de bens duráveis (lojas de departamento, utilidades domésticas, cine-foto-som e móveis) aumentaram 8,22%, os semiduráveis (vestuário, tecidos e calçados) tiveram crescimento de 4,51% e os não-duráveis (supermercados, farmácias e perfumarias) de 17,88%. No comércio automotivo as vendas cresceram 17,67% e nas lojas de material de construção 8,93%. O desempenho positivo do setor, de acordo com o economista Fabio Pina, da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, pode ser atribuído às promoções do varejo, às vendas da Páscoa e ao fim das férias escolares. A perspectiva daqui para a frente é de uma retomada lenta e gradual das vendas, de acordo com Pina. A recuperação se dará vagarosamente, observa, porque os juros estão altos e não há ainda recuperação do emprego e da massa salarial. "A partir de abril, o faturamento do comércio, comparado com o de abril passado, talvez fique positivo. O que pode atrapalhar a recuperação são os aumentos do combustível e da energia elétrica." No acumulado do trimestre as vendas estão com queda de 6,20%. O resultado é negativo porque a base de comparação é alta. Nos primeiros três meses de 2001 o ritmo da economia era bem mais acelerado.