Vendas do varejo paulista caem 15,5% em maio ante mesmo mês de 2014, diz associação

Atualizado às 18h33 para correção de informações

As vendas dos varejistas do Estado de São Paulo caíram 15,5% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado e tiveram redução de 1,8% ante abril deste ano, de acordo com pesquisa ACVarejo, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgada nesta sexta-feira. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o comércio paulista amarga retração de 7,7% nas vendas.

O estudo mostrou ainda que em maio o faturamento do varejo paulista caiu 7,1% na comparação com maio do ano passado e teve redução de 1,1% ante abril. No acumulado do ano, o faturamento do setor registra queda de 0,4%.

Na avaliação do presidente da ACSP, Alencar Burti, os resultados mostram o reflexo da crise macroeconômica no varejo. "Há, em São Paulo e em todo o país, uma conjuntura que tem afetado negativamente não apenas o poder de compra do consumidor, mas também sua intenção de comprar bens", afirmou Burti, em nota.

Os nove setores avaliados na pesquisa registraram queda nas vendas em maio ante o mesmo mês de 2014. O destaque foi o setor automobilístico que é mais dependente de financiamento. No período, segundo o levantamento, as vendas das concessionárias de veículos caíram 24,6%.