Faturamento do varejo paulista sobe 3% em fevereiro O faturamento real - descontada a inflação - das micro e pequenas empresas do varejo paulista cresceu 3% em fevereiro ante o mesmo período de 2006. As informações estão na Pesquisa Conjuntural do Pequeno Varejo (PCPV), divulgada nesta quinta-feira, 19, pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O resultado foi melhor do que o verificado em janeiro, quando houve elevação de apenas 0,6% - dado revisado para baixo (o original era de 0,8%) - sobre o primeiro mês do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre de 2007, as vendas cresceram 1,7%, em relação ao mesmo intervalo de 2006. Na avaliação do presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, o resultado pode ser considerado "razoável", uma vez que, em 2006, essas empresas mostraram bom desempenho e encerraram o período com avanço de 6,5% no faturamento real. "Mas ainda não configura uma tendência de longo prazo", observou, acrescentando que o crédito deve ser o principal fator de sustentação das vendas, visto que o crescimento da renda dos consumidores, segundo ele, deverá ser mais modesto neste ano. Em fevereiro ante igual período do ano passado, apenas três grupos foram responsáveis pelo desempenho positivo das micro e pequenas empresas do varejo, todos com influência do volume de crédito disponibilizado às pessoas físicas. O melhor comportamento foi verificado em Móveis e Decorações, com faturamento real de 20,1%. Os segmentos de Vestuário, Calçados e Tecidos e de Eletroeletrônicos apresentaram altas de 19,1% e 1,2%, respectivamente. Na mesma base de comparação, foram verificadas quedas no faturamento real dos grupos alimentos e bebidas (-11,4%), autopeças e acessórios (-9,4%), materiais de construção (-6,3%) e farmácias e perfumarias (-1,6%). A PCPV é apurada mensalmente pela Fecomercio-SP com dados desde 2004 que são coletados em cerca de 600 estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo.