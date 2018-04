Faturamento do varejo registra queda de 7,15% em abril O faturamento real do comércio registrou queda de 7,15% no mês de abril em relação a março e de 4,8% em relação a abril do ano passado, segundo Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Fecomercio-SP. A entidade apontou que no primeiro quadrimestre do ano as vendas caíram 4,67% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente da Fecomercio, Abram Szajman, avalia que os resultados da pesquisa revelam "os efeitos da perversa combinação de juros altos e o temor do desemprego (do consumidor)", além da alta das tarifas públicas. As quedas mais acentuadas foram percebidas no setor de vestuário (-14,57% em abril em relação a março), supermercados (-16,48% na comparação) e varejo de bens de consumo (-9,29%). As concessionárias de veículos tiveram bom desempenho no mês, com aumento de 10,57% no faturamento durante o mês de abril sobre o mês anterior. Também as lojas de material de construção apresentaram um desempenho positivo em abril, com alta der 4,47%. Farmácias e perfumarias ficaram praticamente estáveis, com alta de 0,59%.