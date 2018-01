Faturamento dos supermercados cresce 2,57% em 2004 O faturamento real dos supermercados brasileiros atingiu em 2004 R$ 91,6 bilhões, uma elevação de 2,57% em relação a 2003, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O faturamento nominal foi de R$ 97,7 bilhões, uma alta de 9,4%. A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), grupo Pão de Açúcar, continua na liderança do setor. As vendas totais da empresa atingiram R$ 15,43 bilhões no ano passado, o que representa uma participação no mercado nacional de 15,8%. O segundo colocado no ranking ainda é o Carrefour, com R$ 12,11 bilhões de faturamento, o que significa uma fatia do mercado de 12,4%. O Wal-Mart pulou da sexta para a terceira posição, com a compra, no ano passado, do Bompreço. O faturamento da rede totalizou R$ 6,1 bilhões, representando 6,2% do mercado. O quarto lugar ficou com o grupo Sonae (R$ 4,33 bilhões) e o quinto lugar ficou com a Cia Zaffari (R$ 1,26 bilhão), com participações de, 4,4% e 1,3%, respectivamente.