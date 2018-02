Faturamento dos supermercados cresce 7% no 1o semestre O faturamento dos supermercados no país cresceu 7,04 por cento no primeiro semestre do ano, em termos reais, e fez a entidade representativa do setor elevar sua estimativa para o ano. A Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) ampliou para 6,5 por cento a previsão de crescimento do faturamento neste ano, ante prognóstico anterior de 5 por cento. "O principal fator para explicar o bom desempenho do setor no semestre é a recuperação dos preços", apontou a Abras em nota. Em junho, o faturamento caiu 0,82 por cento em relação a maio, mas saltou 8,23 por cento frente a igual mês do ano passado. (Por Vanessa Stelzer)