Faturamento dos supermercados é o pior desde 1991 Os supermercados brasileiros faturaram R$ 87,2 bi em 2003, o que representa uma queda de 4,5% em relação a 2002 em termos reais (números deflacionados pelo IPCA). Trata-se do pior resultado desde 1991, segundo a Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). Em janeiro de 2003, a perspectiva da entidade era de um acréscimo de 2%. O recuo é atribuído a uma piora nos fatores conjunturais como o aumento do desemprego e a queda na produção, mas principalmente por conta do aumento das tarifas públicas, informa o presidente da entidade, João Carlos de Oliveira. De acordo com ele, por conta do orçamento familiar menor, os consumidores estão mais seletivos quando vão às compras, pesquisando preços e trocando marcas. "No ano passado, ele comprou menos e até cortou itens da cesta de compras", afirmou. No mês de dezembro, a Abras apurou que houve alta de 32,01% sobre novembro e declínio de 6,82% em relação ao mesmo mês de 2002 em termos reais. Já em termos nominais as vendas dos supermercados subiram 9,27% no ano. O faturamento do setor em dezembro subiu 32,69% sobre o mês anterior, e 1,85% sobre dezembro de 2002. Cesta de produtos A cesta com os 35 produtos de maior consumo, cujos preços são acompanhados a cada 15 dias pela Abras, registrou em 2003 uma alta de 5,95%. Em dezembro, no entanto, houve baixa de 0,24%, ficando em R$ 191,98 frente aos R$ 180,04 do mesmo mês de 2002 e R$ 192,44 verificados em novembro de 2003. Os maiores reajustes foram verificados nos preços do tomate (alta de 5,57%), cebola (3,63%) e xampu (2,81%), enquanto as maiores quedas foram na margarina (-5,69%), farinha de mandioca (-4,57%) e mussarela (-4,23%).