Faturamento recorde do comércio em 2000 Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP) em parceria com a Agência Estado mostra que os supermercados e as lojas de departamentos bateram todos os recordes de faturamento neste ano. A média do comércio varejista em geral nos onze primeiros meses de 2000 ficou cerca de 10% acima da média de todo o período compreendido de 1995 a 1999. Em onze meses deste ano, o desempenho das lojas de departamentos está 26,14% acima do mesmo período do ano passado. Os supermercados, por sua vez, aumentaram suas vendas reais este ano em 17,29%, sobre 1999. O crescimento do comércio de bens não duráveis - alimentos e remédios - chega a mais 41% em onze meses de 2000 contra a média de vendas entre janeiro de 1995 e dezembro de 1999; os bens duráveis ficaram 14,24% acima da média obtida nos meses compreendidos entre 1995 e 1999. As concessionárias de veículos, cujas vendas reais cresceram 18,01% nos onze meses acumulados deste ano contra igual período de 1999, em novembro (dados preliminares da PCCV) têm a maior variação do comércio varejista, depois do pico de janeiro de 1997. Na comparação de onze meses deste ano, contra a média de cinco anos do real, há uma queda de 35%. Se as vendas de outubro deste ano forem comparadas a janeiro de 1997, quando houve o seu melhor momento, a queda é de 54%. As vendas de outubro deste ano são 70% maiores que as de fevereiro de 1999, o pior mês das vendas de veículos nas redes concessionárias de veículos.