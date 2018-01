Favela adotada por líder quer volta da carne

Los Piletones seria mais uma favela de Buenos Aires onde taxistas não entram, carros desmanchados indicam que ladrões andaram ocupados na noite anterior, o time de várzea, o Sacachispas F.C. (Arrancafaísca F.C., em tradução livre), honra o nome numa pelada na manhã de domingo e o cheiro de carne assada é cada vez mais raro.

Los Piletones ganhou fama por ser o bairro escolhido pelo presidente Mauricio Macri para receber a maior parte de seu salário ( 130 mil pesos, R$ 32 mil), a parcela exata não é divulgada. O beneficiado é o centro social da líder comunitária Margarita Barrientos, cujo refeitório alimenta 2 mil pessoas por dia.

Ao cair nas graças do então prefeito Macri (2007-2015), o bairro teve melhorias reconhecidas pelos moradores: menos cortes de luz, mais rede de esgoto e concreto novo nas ruelas quase sem veículos inteiros, ocupadas por vira-latas sonolentos e crianças agitadas.

A melhoria em infraestrutura não garantiu fidelidade política. Mesmo no núcleo popular mais associado à imagem de Macri, o governo sofre pressão por algo que o argentino considera um direito fundamental, o churrasco de domingo.

Desde que Macri assumiu, soltou o dólar e desvalorizou o peso em 30%, o preço da carne de vaca disparou. O governo fez baixar o valor no abate, mas nos supermercados o recuo foi tímido. Ministros pediram que não se comprasse carne e se atreveram a ameaçar com licenças de importação. Queriam baixar o preço da costela de 110 pesos (R$ 27) para 90 pesos (R$ 22) o quilo. Quando produto bateu em 160 pesos (R$ 40), virou manchete e tornou o governo alvo de piada.

Lentilhas. No refeitório Los Piletones (Os piscinões, referência a lagos pouco balneáveis da região), hoje é dia de lentilhas e arroz. Ali estará o kirchnerista Javier Chinche, pedreiro boliviano de 43 anos que chegou há 15 anos à Argentina. Para ele, a alta nos preços do último trimestre (superior a 12%, segundo consultorias privadas) é responsabilidade do presidente. “Ele melhorou o bairro como prefeito, mas não governa para o pobre”, argumenta o homem, que faz com os quatro filhos e a mulher todas as refeições da semana no lugar.

Uma vez a cada 15 dias, ele ressuscita o churrasqueiro unindo-se a três compatriotas para ir ao mercado central comprar como atacadista. Com um salário de 10 mil mensais (R$ 2,4 mil), reclama do preço do transporte público, subsidiado por enquanto, para chegar lá. “Como o trabalhador vai pagar 5 pesos (R$ 1,2) por uma passagem de trem?”

Os catadores Romina Greco e o marido, Vicente, vendem o papelão que embala as doações ao refeitório, do qual são vizinhos de porta. Ganham em média 70 pesos (R$ 17) por semana. Escondida no meio da sucata e dos papéis que ocupam o pátio dianteiro, está a grelha familiar. “Está em algum lugar por aí, como decoração. Quando assamos agora, ocupamos só um quarto da grelha. Como são nove pessoas, temos que encher a barriga de verduras e salada de batata”, reclama Vicente.

Neste momento, outro catador, amigo da família, grita reclamando que teve seu carrinho de supermercado roubado na noite anterior. Vicente questiona a imprevidência do colega, conhecendo o bairro. “A culpa também é dele. Chegou bêbado e dormiu aqui em frente. Mas por que não amarrar com uma corda o carrinho ao tornozelo?”

Romina interrompe o marido para voltar ao tema central, a carne. “Não sabe a saudade que eu tenho do churrasco de verdade, com todas as partes da vaca. Acho o Macri sério, mas espero que façam algo para consertar essa desvalorização”, diz.

Alertada de que o relógio de parede pendurado sobre a porta de entrada da casa marca 10h30 quando já são 11h50, Romina, que não tem celular ou internet, arruma a hora e justifica: “Ele atrasa quando venta.”